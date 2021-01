Su Spotify il leak di due brani di Travis Scott: sulla piattaforma sono comparse “Niagara Falls” e “Vision”, che già circolavano sul web

È avvolto nel mistero l’arrivo di due nuove tracce di Travis Scott su Spotify. I brani in questione – “Niagara Falls” feat. 21 Savage e “Vision” – non sono stati annunciati dal rapper, che a marzo 2021 dovrebbe pubblicare il suo nuovo album di inediti “Utopia”.

Scott, assente dai social dal giorno di Capodanno, potrebbe essere ‘vittima’ di hackeraggio. Non è chiaro se i pezzi facciano parte delle registrazioni per il prossimo disco o facciano parte di ere passate.”Niagara Falls”, però, era già presente su YouTube da qualche settimana. “Vision”, invece, ha fatto da colonna sonora al lancio della collezione di make up Kendall x Kylie delle sorelle Jenner.

Certo è, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che i fan di Cactus Jack temono che il lavoro possa essere posticipato a causa di questi leak, presunte versioni complete dei brani.

L’hype è ora alle stelle, grazie anche al fatto che Travis ha mantenuto lo stretto riserbo sulla direzione intrapresa per “Utopia”. L’artista ha solo lasciato intuire possibili collaborazioni con Roddy Richh e Lil Uzi Vert. Travis è rimasto in silezio anche sulla questione leak, ancora presenti sul suo account Spotify. Non resta che aspettare notizie ufficiali.