Invidiabox nuova compilation della White Dolphin

Inviadiabox è la nuova compilation della White Dolphin Records, disponibile su Bandcamp e su altri music digital store

L’ alternative record label White Dolphin Records presenta la nuova compilation di musica underground italiana : “INVIDIABOX″(Various Artists) WDR14. In uscita sulle piattaforme di musica digitale, la White Dolphin Records raccoglie in questa compilation diverse bands e artisti della scena underground italiana. Sono presenti , la Pop -Trap intimistica di Francesco Zangrandi (Via, In Loop), le chitarre “darkeggianti”dei Devya ( L’Aurora, We Are Together), le sequenze “progressive – psichedeliche” degli Stringe di Mattia Romanut (Bventura, Lockness Ocean), il basso elettrico “sintetico” dei D.I.Y. with Malice, la potente punk rock dei Commando, la dark wave intimista a volte inquietante e soft touch dei Michellanea con il loro nuovo E.P. “Unlogic”, la Vapor Wave estiva e colorata degli Esteticadriatica e la voce sopranile della vocalist lucchese Darquette con il suo tributo agli Smiths con la cover “There Is A Light That Is Never Goes Out”!

Tracks INVIDIABOX Compilation :

Fraz – Via

Devya – L’Aurora

Commando – Dove é la droga ah

Stringe – Bventura

D.I.Y. with Malice – Show Me Your Eyes Baby

Fraz – In Loop

Devya – We Are Together

Stringe – Lockness Ocean

Michellanea – Unlogic

Esteticadriatica – Come To Me

Darquette – “There Is A Light That Is Never Goes Out”

INVIDIABOX é disponibile su Bandcamp e su altri music digital store con questi 8 artisti e 11 tracce as “Name YouPrice” streaming & download. Sono inclusi i bonus posters catalogue della label , il sito della compilation e i link social di tutti gli artisti.

Etichetta : White Dolphin Records

Fonte notizia: https://whitedolphin.bandcamp.com/