Gucci lancia una collezione dedicata a Doraemon

Gucci lancia la capsule collection dedicata all’icona dei manga Doraemon: una collezione di oltre 50 pezzi di abbigliamento e accessori ispirati al gatto-robot

Odia i topi, adora i dorayaki e ha un gadget per risolvere ogni problema. Gucci ha lanciato la nuova capsule collection di Doraemon, il celebre protagonista dell’omonimo manga di Fujiko F. Fujio. La linea include una vasta gamma di oltre 50 pezzi, tra borse, scarpe, abbigliamento e accessori, tutti dedicati all’iconico gatto-robot del futuro.

Disponibile dal 12 gennaio, la collaborazione Doraemon x Gucci arriva in concomitanza dei 50 anni del manga, diventato un fenomeno culturale in Giappone e nel mondo. Inoltre, in occasione del Capodanno Cinese che quest’anno cade il 12 febbraio, sarà presentata nelle prossime settimane una versione esclusiva di Doraemon dedicata all’Anno del Bue.

Scritto e disegnato nel 1970 da Fujiko F. Fujio, coppia di mangaka composta da Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko, Doraemon è considerato tra i manga più popolari in Giappone e nel resto del mondo. Dall’opera originale sono stati tratti anime, lungometraggi, cortometraggi, videogiochi e merchandising vario.

La capsule Doraemon x Gucci, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata ideata dal direttore creativo della maison italiana, Alessandro Michele, come parte di Epilogue, la collezione Resort 2021 presentata lo scorso luglio che rende omaggio gli Anni 70.