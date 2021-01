Goma: il cane-pecora conquista Instagram

Una palla di morbidezza sta per conquistare il tuo cuore! Questo concentrato di simpatia e dolcezza si chiama Gomasuke, per gli amici Goma, e anche se sembra una pecora, in realtà è un cane a tutti gli effetti.

Goma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un barboncino toy di 7 anni che vive in Giappone, il cui look sta facendo impazzire Instagram.

Sebbene possa sembrare frutto di un taglio eccentrico, la sua pettinatura da pecora è nata per risolvere problematiche relative alla sua pelliccia.

La sua proprietaria Yoriko Hamachiyo trascorre due ore alla volta a toelettare il suo cane. “Lo stile di Goma non è uno scherzo, è amore”, ha raccontato. Infatti, leccandosi spesso le zampe, la saliva gli aggrovigliava i peli, rendendo doloroso districare i nodi.