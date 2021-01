DiMeglio online con il singolo “Anche Spiderman”

“Anche Spiderman” è il nuovo singolo di DiMeglio: il cantautore lombardo torna in scena con il suo inconfondibile stile vintage-pop

Fuori il nuovo singolo di DiMeglio dal titolo Anche Spiderman, il cantautore lombardo che torna in scena con il suo inconfondibile stile vintage-pop. Un nuovo pezzo per chi ha voglia di ricominciare e, in fondo in fondo, rifugiarsi nella routine. Il brano segue il precedente singolo Tanto Ormai, ad anticipare l’album Il mio divano, in uscita in primavera.

Ti sei mai messo nei panni di Spiderman?

Anche Spiderman voleva una vita normale.

Questo brano parla di eroi moderni, gli eroi di tutti i giorni, che combattono per i loro sogni nello struggersi di questa vita. Provo a paragonare i super poteri di Spiderman ai talenti delle persone e alle difficoltà di dover portare il fardello di tale responsabilità.

BIOGRAFIA

Duilio Di Meglio in arte DiMeglio è un autore e compositore della provincia di Monza e Brianza. Nasce a Desio e fin da giovanissimo inizia a frequentare diverse accademie di musica e a scrivere i suoi primi brani. Nel 2016 avvia il suo primo progetto musicale che si chiama Capsaicina, assieme ad Andrea Cattaldo, Daniele Fasoli e Matteo Aroi, che si trasforma in DiMeglio mantenendo comunque la stessa formazione a supporto.

DiMeglio definisce il suo genere musicale “vintage-pop” perché è appassionato della grande musica italiana dagli anni ’70 ad oggi, ma tende ad utilizzare il sound dell’indie pop odierno. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo Fare vintage e successivamente altri tre singoli: Ansioten, Riordina e Gin tonic. Nel 2019 calca palchi importanti come quelli del Woodoo Fest, aprendo artisti del calibro di Canova e Fulminacci, e del Meeting del Mare, in apertura al ben noto Franco126. Inoltre, pubblica il brano Palinuro, singolo che gli permetterà di entrare a far parte della playlist di Spotify “Scuola Indie” e che riscuoterà un notevole successo.

