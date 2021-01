Diana Moretti debutta con il singolo “Noi due”: il brano della cantante riminese è disponibile su tutte le piattaforme digitali

A volte l’amore deve superare prove incredibili. Ma se è vero amore resiste e addirittura ogni ostacolo lo alimenta. Noi due, il singolo d’esordio di Diana Moretti, è proprio questo: la storia di un amore che resiste agli inverni della vita, che ha radici profonde che nessun uragano potrà recidere. Il trucco è semplice: non arrendersi e affrontare insieme le notti buie, abbracciati in attesa delle luci dell’alba.

BIOGRAFIA

Diana Moretti, in arte semplicemente Diana, nasce a Rimini nel 1985. Fortemente influenzata dagli ascolti della musica d’oltreoceano delle grandi cantautrici internazionali, inizia a prendere lezioni di canto lirico all’età di 16 anni . Nel 2008 si laurea in Comunicazione pubblicitaria presso la facoltà di Sociologia di Urbino, perfezionando la tesi con un periodo di studi alla Facoltà di Sociologia della Sorbona di Parigi. A 24 anni consegue un Master in comunicazione musicale per la discografia e i media all’università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi sull’analisi del rapporto tra femminismo e musica intitolata “Il rock che liberò le donne”.

Dopo una prima immersione professionale nel mondo del music business , ritorna nella sua Rimini lavorando per gli eventi e i concerti dello storico locale Velvet Club .

Per 10 anni intraprende alcuni progetti con musicisti della zona per esibizioni live, interpretando i generi dall’ hard rock al trip hop. Nel 2012 si trasferisce per un breve periodo di lavoro a Sydney in Australia , il primo di una lunga serie di viaggi all’estero, per una costante ricerca di ispirazione culturale. Dal 2017 studia Canto Jazz sotto la guida della vocal coach sammarinese Sara Jane Ghiotti.

Diana Moretti entra in PF Music nel 2020 portando in dote le mille sfumature della sua voce. Oggi è impegnata, assieme al suo gruppo di lavoro, nella preparazione di un CD che metterà in mostra tutte le sue anime musicali.