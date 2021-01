Borghi in Festival: scadenza prorogata al 29 gennaio

Borghi in Festival: prorogata la data di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico

In considerazione della situazione epidemiologica, ancora in corso, e dalle conseguenti misure di contenimento del contagio, ancora in atto, si comunica la proroga della data di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico “Borghi in Festival”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dalla Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana, culturale ed economico-sociale dei piccoli Comuni italiani.

Pertanto, le proposte potranno essere presentate entro le ore 12:00 di venerdì 29 gennaio 2021.

La comunicazione è stata pubblicata ieri pomeriggio sul sito dedicato:

https://borghinfestival.beniculturali.it/

Essendo scaduti i termini per la richiesta di chiarimenti, si prega di prendere visione delle FAQ pubblicate a questo link:

https://borghinfestival.beniculturali.it/avviso-pubblico/