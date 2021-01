We Lost Our Human: lo speciale in arrivo su Netflix

Preferisci i cani o i gatti? In We Lost Our Human, la nuova avventura comica animata interattiva di Netflix, sta a te scegliere

Netflix annuncia il suo nuovo speciale animato interattivo in 2D We Lost Our Human creato da Rikke Asbjoern e Chris Garbutt, ideatori di Pinky Malinky.

Gli spettatori sceglieranno di vivere la storia dal punto di vista di un gatto egoista (Pud) o di un cane coccolone e iperattivo (Ham), che un bel giorno si svegliano in un mondo in cui TUTTI gli umani sono scomparsi! Alla ricerca disperata dei padroni di casa, questi due animaletti domestici si allontanano per la prima volta dalla loro dimora e finiscono per scoprire strani misteri, incontrare creature bizzarre e forse, con l’aiuto del pubblico, salvare l’universo!

Lo speciale vedrà protagonisti Ben Schwartz nel ruolo di Pud e Ayo Edebiri nei panni di Ham, oltre ad avere Adrienne C. Moore, Lauren Tom, Jon Glaser, Henry Rollins, Lucas Grabeel e Matty Cardarople nel cast.

Rikke Asbjoern e Chris Garbutt fungeranno da ideatori, produttori esecutivi e registi, oltre che responsabili della sceneggiatura scritta insieme a Laura Sreebny e a Nick Arciaga.

Rikke Asbjoern e Chris Garbutt: “Creare un enorme progetto interattivo è stata una bella sfida che ci ha dato l’occasione unica di raccontare la storia di Pud e Ham al di fuori dei formati tradizionali. Ci ha permesso di esplorare i vari percorsi paralleli e incrociati dei due, che hanno trasformato il nostro studio in una fitta rete di post-it, puntine e fili. Una scena caotica per chi veniva a sentire le nostre proposte!”.

Curtis Lelash, Director of Original Animation, Netflix: “We Lost Our Human unisce il meglio dell’animazione e della commedia in un formato interattivo, ampliando le possibilità narrative attuali. Non vediamo l’ora che gli spettatori di tutte le età intraprendano questo spassoso viaggio con Pud e Ham, perché il destino dei due è letteralmente nelle mani del pubblico!”