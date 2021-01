Queen Latifah produttrice di End Of The Road

La candidata all’Oscar Queen Latifah farà da interprete e produttrice esecutiva di “End Of The Road” per Netflix, diretto da Millicent Shelton

La candidata all’Oscar Queen Latifah farà da interprete e produttrice esecutiva di “End Of The Road” per Netflix, diretto dalla candidata agli Emmy Millicent Shelton.

Millicent Shelton ha iniziato la sua carriera dirigendo video musicali a New York prima di diventare una premiata regista di programmi televisivi con svariate commedie e drammi all’attivo tra cui Insecure, Hunters, The Walking Dead, Titans, Black-ish, oltre al pilot della nuova serie comica di Starz Run The World.

Da poco vedova e disoccupata, Brenda si trasferisce con la famiglia all’altro capo del paese per farsi una nuova vita. Nel deserto del New Mexico, senza nessun aiuto, dovranno imparare a difendersi quando diventano preda di un misterioso assassino.