PPI4MED per lo sviluppo dell’area mediterranea

PPI4MED: un progetto internazionale per l’innovazione nel Mediterraneo dall’efficienza energetica alla gestione ottimale delle risorse idriche

Obiettivo principale di PPI4MED, che vede la parecipazione di Centri di ricerca di Spagna, Italia, Egitto, Tunisia e Giordania è quello di favorire le relazioni tra pubblico-privato, la commercializzazione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di processi innovativi che possano incidere sul tessuto socio-economico nazionale e della regione mediterranea. A tale scopo, i partner del progetto intendono:

– dar luogo, con la creazione di “Living Lab” nazionali, a momenti in cui i centri nazionali di ricerca e il settore privato possano partecipare alla co-creazione e allo sviluppo di nuovi prodotti in settori prioritari per lo sviluppo dell’economia Mediterranea;

– incrementare le capacità di public procurement of innovation, con percorsi mirati di formazione;

– favorire azioni di dimostrazione e commercializzazione dei risultati della ricerca mediante analisi pre-competitive di prodotti e servizi di utilità.

I settori in cui opera PPI4MED sono: ambiente e trattamento dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, ICT, salute e soluzioni post Covid. Il progetto è tuttavia aperto a soluzioni tecnologiche innovative in altri settori, sulla base delle effettive esigenze del sistema Paese e tenendo conto le priorità specifiche della regione mediterranea.

Tra le prime iniziative, la creazione dei “Living Lab”, concepiti quale piattaforma di incontro e confronto di interessi tra committenti pubblici e privati, di soluzioni tecnologiche relativi ai settori strategici su indicati. Il progetto ha una durata di 30 mesi, e terminerà il 31 marzo 2023.

Vedi anche: