Maldivas: la serie brasiliana tra misteri e intrighi

Condominio Maldivas è la serie brasiliana Netflix tra misteri e intrighi degli insospettabili residenti di Barra da Tijuca

Fino a che punto si può arrivare per tenere nascosto un segreto? Quante storie celano gli insospettabili residenti di Barra da Tijuca? Il nuovo dramedy di Netflix prodotto in Brasile segue gli abitanti del condominio Maldivas, che dà il nome a questa serie carica di mistero e intrighi, ma anche di beffe e sarcasmo.

La storia inizia quando Liz (Bruna Marquezine) si trasferisce da Goiânia a Rio de Janeiro per riallacciare i rapporti con la madre che muore in un incendio misterioso. Mentre cerca di indagare sulla morte improvvisa della madre, dovrà cercare di evitare il detective Denilson (Romani) immergendosi in un universo popolato da personaggi unici, tra cui: Milene (Manu Gavassi), la regina di Maldivas con una vita coniugale all’apparenza perfetta con il marito, il chirurgo plastico Victor Hugo (Klebber Toledo) e Rayssa (Sheron Menezzes), un’ex cantante di axé divenuta donna d’affari di successo, sposata con l’ex voce della sua band Cauã (Samuel Melo). Kat (Carol Castro) è una madre il cui marito Gustavo (Guilherme Winter) è agli arresti domiciliari e poi ci sono Verônica (Natalia Klein), un’estranea che non ha niente in comune con le donne di Maldivas e Miguel (Danilo Mesquita), il fidanzato di Liz che viene dalla campagna.

Anche nel video di Netflix uscito oggi, che svela il nome e il cast della serie, attori e attrici trasmettono il tono sarcastico di Maldivas per lanciare l’inizio della produzione in maniera scherzosa e fanno battute sulle continue fughe di notizie che hanno dato vita a varie congetture e aspettative sulla serie.