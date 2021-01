Lanuvio: monossido di carbonio fa strage in una casa di riposo

Tragedia alla casa di riposo Villa dei Diamanti a Lanuvio, almeno 5 morti e altri 7 feriti in gravi condizioni: ipotesi monossido di carbonio

Tragedia nella notte in una casa di riposo a Lanuvio, ai Castelli Romani. Una decina di anziani sono stati ritrovati questa mattina in stato di incoscienza, il bilancio è di 5 persone decedute e 7 feriti in gravi condizioni. La causa ipotizzata al momento sarebbe quella del monossido di carbonio. il

La Casa di cura dove nella notte alcuni anziani sono morti per propabili esalazioni di monossido di carbonio si chiama Villa dei Diamanti, e si trova in via di Monte Giove Nuovo 3, a Lanuvio. Sul posto sono intevenuti, oltre ai carabinieri, anche i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

Ad accorgersi della tragedia, avvenuta nella Casa di cura di Lanuvio, secondo quanto apprende la Dire (www.dire.it), sarebbe stato un addetto alla struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i 12 presenti (due operatori sanitari e 10 ospiti), privi di sensi.