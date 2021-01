Lamù e I Cavalieri dello Zodiaco tornano in televisione

Lamù e I Cavalieri dello Zodiaco tornano in Tv nella fascia pomeridiana di Italia 2 a partire dal 18 gennaio con tre episodi ciascuno al giorno

Tornano in tv due tra gli anime più amati di tuti i tempi. Parliamo di Lamù – La ragazza dello Spazio (Urusei Yatsura) e I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya), che arriveranno nella fascia pomeridiana di Italia 2 a partire dal 18 gennaio con tre episodi ciascuno al giorno.

Si parte alle 15:40 con le avventure di Aturu, Lamù e tutti gli studenti del liceo di Tomobiki, per proseguire alle 16:55 con Pegasus e la lotta dei guerrieri sacri.

Lamù

Lamù (in originale Urusei Yatsura) è un manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi pubblicato in Giappone su Weekly Shonen Sunday nel 1978. Dall’opera originale sono stati tratti un anime di 195 episodi, 6 lungometraggi e numerosi OAV.

In Italia l’anime è approdato per la prima volta nel 1983 su reti locali, pubblicato in VHS e successivamente in DVD (in Blu-ray recentemente) da Yamato Video.

Il primo film e le prime tre stagioni dell’anime sono disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video, mentre su Netflix è possibile visionare i primi tre lungometraggi.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta dalla casa editrice Granata Press nel 1991 ma interrotto dopo 45 capitoli.

Nel 1997 sarà ripreso da Star Comics che lo porterà a conclusione nel 2001. Una nuova edizione è attualmente in corso.

I Cavalieri dello Zodiaco

I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya) è un manga di Masami Kurumada, stato pubblicato in Giappone dalla Shūeisha sul settimanale Shōnen Jump dal 1986 al 1990.

La prima edizione del fumetto in Italia risale al 1992 con Granata Press.

Nel 2000 il manga è stato ripubblicato da Star Comics.

Il manga ha ispirato serie tv, OVA, film, spinoff e videogiochi.

La serie anime prodotta da Toei Animation comprende 114 episodi (saga Saga del Grande tempio, Asgard e Nettuno) e 31 OAV (saga Hades), per un totale di 145 episodi.

L’anime è stato trasmesso in oltre 80 Paesi come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Nel 2019 è stata trasmessa una serie reboot in CGI da Netflix, adattamento in 12 episodi degli eventi della Galaxian Wars fino alla saga dei Cavalieri d’Argento.