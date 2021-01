Il video della ballerina nigeriana emoziona Roberto Bolle

Il corpo esile e slanciato e un sorriso grande che emoziona. Appare così la giovane ballerina nigeriana, immortalata in un video, che nonostante la pioggia e il fango, continua a danzare a piedi scalzi. Le sue movenze delicate e perfette sono state pubblicate sul profilo Instagram del settimanale Gente.

Tra coloro che hanno guardato la clip anche l’étoile Roberto Bolle che ha condiviso il video sulla sua pagina, commentando: “Lascia senza parole e fa riflettere vedere il sorriso e la gioia di danzare di questa bambina”.

Il video originario della piccola ballerina nigeriana, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), era stato condiviso lo scorso dicembre dalla Scuola professionale di balletto nigeriano, la Leap of Dance Academy, come augurio per il futuro, la stessa scuola che a giugno aveva pubblicato il balletto dell’11enne Anthony Mmesoma Madu, immortalato nello stesso punto della ragazzina e che ha emozionato al tal punto da ricevere una borsa di studio negli Stati Uniti presso l’American Ballet Theatre.