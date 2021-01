Dopo il successo della prima stagione, A Discovery of witches – Il manoscritto delle streghe torna su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV con il secondo capitolo. Il fantasy drama a tinte gotiche targato Sky Original, tratto dalla saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime, debutta oggi, 16 gennaio, alle 21.15.

Ancora protagonisti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Teresa Palmer e Matthew Goode che hanno incantato il pubblico con la loro storia d’amore impossibile nei panni di Diana Bishop e Matthew Clairmont e che ritroviamo nascosti nella Londra elisabettiana a seguito del loro viaggio nel tempo.