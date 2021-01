Da Solar Ash a Pragmata: le nuove uscite per PS5

Da Solar Ash a Pragmata, da Little Devil Inside a Straya: le nuove uscite per Playstation 5 del 2021 annunciate al Consumer Electronics Show

Non poteva mancare l’appuntamento con Sony alla prima volta “all digital” del CES 2021 (Consumer Electronics Show), la più importante fiera annuale di tecnologia che quest’anno, causa pandemia Covid-19, si è spostata da Las Vegas al virtuale.

Nel corso della conferenza stampa del colosso giapponese si è parlato anche di PlayStation 5, di come abbia raggiunto il traguardo del miglior lancio per una console di sempre e, ovviamente, dei titoli in arrivo prossimamente. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono state svelate ufficialmente le finestre di lancio di alcuni dei giochi più attesi, tra esclusive e non.

Ecco nel dettaglio la programmazione delle uscite annunciate:

Kena: Bridge of Spirits – marzo 2021

Solar Ash – giugno 2021

Little Devil Inside – luglio 2021

Ghostwire: Tokyo – ottobre 2021

Stray – ottobre 2021

Ratchet & Clank: Rift Apart – 2021

Horizon Forbidden West – 2021

Project Athia – gennaio 2022

Pragmata – 2023