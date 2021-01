Amici: lite tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario

Scontro durissimo tra la prof di danza Alessandra Celentano ed Elena D’Amario, tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi.

Tutto è iniziato durante la lezione di danza di Rosa Di Grazia, allieva di Lorella Cuccarini, quando la “Cele” ha chiesto alla giovane ballerina di cambiarsi perché il suo abbigliamento non era adatto. Già qui la prima tensione. A peggiorare la situazione è stato l’ingresso in sala di Elena D’Amario, mandata dalla Cuccarini per controllare l’andamento della lezione. L’entrata di Elena non è bastata a placare l’ira della Celentano. “Non hai apportato nessuna correzione, così è un disastro“, ha detto la professoressa. A supportare Rosa ci ha pensato Elena, la quale si è rivolta alla Celentano spiegandole che per l’allieva è un lavoro nuovo e quindi il suo corpo non è ancora pronto per certi passi di danza. “Il suo corpo sta reagendo in modo diverso. Io passo otto ore con lei, la conosco“, ha detto D’Amario. Queste parole, però, non sono state gradite dall’insegnante: “Elena, non sei qua per fare l’avvocato difensore. Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto“, ha risposto la Celentano. “Lei non se la deve prendere per quello che sto dicendo“, ha replicato la ballerina professionista.

Rosa, dal canto suo, sostiene di non aver mai studiato un livello di danza così professionale e di non sopportare le continue urla nei suoi confronti da parte della maestra Celentano. “Quando sente urlare si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni“, ha detto Elena.

Rosa è scoppiata in lacrima ma la lite non si è arrestata. “Non ci scaldiamo over the top“, ha continuato D’Amario. “Io lavoro così, non devo star qua a giustificarmi con te. Basta sennò devo farti uscire dalla sala. Devi stare al posto tuo. Vuoi che ti sbatta fuori?“, ha detto la Celentano. E alla fine l’ha cacciata fuori per davvero. “Non credo che sia costruttivo questo atteggiamento. Un atteggiamento super naif“, ha detto Elena.

Dopo la lezione, Rosa è scoppiata in una valle di lacrime: “Non so più che fare, giuro. Qui dentro nessuno e un’étoile, siamo qui per studiare. Solo con me fa così, perché?“, ha detto l’allieva.

Dopo un confronto telefonico con Elena D’Amario, Lorella Cuccarini (attualmente in isolamento causa Covid) ha inviato un messaggio alla produzione come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): “La coreografia classica non è pronta assolutamente e non possiamo prenderla in considerazione per la puntata di sabato. Quindi è inutile accanirsi per fargliela provare e riprovare“.