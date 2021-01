Un album ricorda il pianista Antonio Sardi de Letto

Online “Antonio’s Book”, album musicale edito da Terre Sommerse e dedicato al pianista Antonio Sardi De Letto, prematuramente scomparso

Il Maestro De Letto aveva svolto di pari passi gli studi storico-musicali alla Sapienza e quelli pianistici diplomandosi al Conservatorio S.Cecilia di Roma. Docente di pianoforte presso il Conservatorio di Latina e il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, nella sua attività si era dedicato con uguale passione al repertorio tradizionale e alla nuova musica, oltre che da solista, con Orietta Caianiello nello Ianus Piano Duo e a fianco di Anna Proclemer. Musicista colto e raffinato, rivelava la sua varietà di interessi e una natura eclettica passando con facilità e bravura dalle sale da concerto ai teatri di prosa, ai convegni musicologici – l’ultimo che ricordiamo- poco meno di un anno fa – su Schumann alla “Sapienza” di Roma dove aveva introdotto e suonato gli “Studi Paganini” ( http://www.giornaledellamusica.it/news/?num=108150).

La sua tecnica pianistica, spesso definita formidabile, si è sempre accompagnata ad un acuto interesse sia per le motivazioni più profonde del fatto artistico (da qui i suoi brillanti studi storico-musicali) che per il fattore comunicativo ed emozionale dell’esecuzione musicale.

Come solista e anche nello Ianus Piano Duo insieme ad Orietta Caianiello, Sardi de Letto ha portato sulla scena con la grande attrice Anna Proclemer diversi recital di musica e poesia, tra cui “Anna dei pianoforti” su testo di Alberto Savinio e “Animali e Bestie” con live eletronics; pur avendo una saldissima preparazione classica, il musicista passava con disinvoltura ed interesse dai repertori tradizionali alle nuove musiche, collaborando con importanti compositori contemporanei.

Il sodalizio tra Orietta Caianiello e Antonio Sardi de Letto ha avuto inizio nel 2000, quando hanno deciso di unire le proprie forze per realizzare un repertorio a due pianoforti, sulla base di una sintonia inizialmente solo intuita e sfociata poi nella scoperta che il loro percorso si basava su straordinarie affinità e un condiviso amore per la ricerca e la sperimentazione. Ed è proprio in questo modo che nasce lo Ianus Piano Duo, che ha avviato un confronto artistico durato dieci intensi e memorabili anni, cui il destino ha tuttavia posto un’irrimediabile fine, troncando i progetti già disegnati per il loro futuro e i molti altri in cui Antonio era artisticamente coinvolto.

Nonostante ciò, il desiderio di ritrovare un contatto con lui attraverso la musica è stato determinante e ha trovato eco nei numerosi amici interpreti e compositori che lo hanno amato e che sono stati mossi dallo stesso intento. Insieme hanno, così, costruito un tessuto fatto di tanti fili di ricordo, stima e affetto che hanno pazientemente annodato nei non pochi anni che questo progetto ha richiesto prima di vedere luce.

Questo CD preparato da ogni singola parte della sollecita opera di amici e familiari, è il prodotto che ha reso possibile anche agli interpreti, attraverso le note a lui dedicate, di rendere omaggio ad Antonio, con gratitudine e stima. Il disco contiene 14 tracce composte dai maestri: Marco Cimagalli, Toni Neiman, Gabrio Taglietti, Riccardo Vaglini, Lucio Garau, Fabrizio De Rossi Re, Gabriele Manca, Federico Del Sordo e Roberta Vacca.

Orietta Caianiello, pianoforte

Luca Sanzò, viola

Andrea Montefoschi, flauto

Ottavia Fusco, voce recitante

Biografia Orietta Caianiello

Orietta Caianiello, nata a Napoli, si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” con Aldo Tramma, perfezionandosi in Germania con Werner Genuit e a Londra con Peter Feuchtwanger. Ha frequentato le Masterclasses di Bernhard Wambach e Massimiliano Damerini e ha partecipato ai Ferienkurse di Darmstadt e a quelli dell’Accademia “Tibor Varga” di Sion. Pianista di vasta esperienza, ha spaziato nella sua attività artistica dal solismo a molti campi del camerismo, suonando in duo con violoncello, viola, flauto, e fondando il Trio Busoni, con cui ha eseguito in prima assoluta il Trio op. 18 di Busoni.

È pianista dell’ensemble di musica contemporanea Freon di Roma; si è dedicata all’approfondimento del repertorio del melologo con l’attrice Sonia Bergamasco ed ha formato con Antonio Sardi de Letto il duo pianistico, a due pianoforti, Ianus Piano Duo, dedicatario di molti brani contemporanei. Ha suonato presso le principali città italiane ed in Inghilterra, Austria, Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti, Canada.

È titolare della cattedra di Musica da Camera al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

A due pianoforti ha inciso le Visions de l’Amen di O. Messiaen per Terre Sommerse, e sono in uscita i CD Schumannesque per Rai Trade, e Sei per Due, sempre per Terre Sommerse. Con l’ensemble Freon ha inciso due CD monografici su Malipiero e Donatoni per Stradivarius e Italian News per Rai Trade.

Tracklist

1. Marco Cimagalli — Piccola elegia per Antonio

2. Tony Neiman — Chanson pour le professeur

3. Gabrio Taglietti — 75105

4. Riccardo Vaglini — Minuscolo e irragionevole ghirigoro

5. Lucio Garau — Hommage

Fabrizio De Rossi Re — da Antonio’s Book

6. Luminosa stella

7. Come un ricercare

8. Palermo valzer

9. Gabriele Manca Il dodicesimo Studio

Federico Del Sordo — Fleurs

10. Prélude

11. Passacaille

12. Courante

13. Sarabande

14. Roberta Vacca — Lacrime di cielo!