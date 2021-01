Strive Masiyiwa nuovo membro del CdA di Netflix

Strive Masiyiwa, presidente e fondatore di Econet Group, entra nel consiglio di amministrazione di Netflix

Netflix, Inc. ha annunciato la nomina di Strive Masiyiwa a membro del suo consiglio di amministrazione.

Strive è presidente e fondatore di Econet Group, azienda di tecnologia e telecomunicazioni con attività e investimenti in 29 paesi tra Africa ed Europa.

Il cofondatore, presidente e co-CEO di Netflix Reed Hastings ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Strive nel nostro consiglio di amministrazione. Lo spirito commerciale e innovatore con cui Strive ha fatto impresa nel continente africano e non solo sarà per noi un prezioso strumento per migliorare e offrire i nostri servizi a sempre più abbonati in tutto il mondo”.

Il co-CEO di Neflix Ted Sarandos ha aggiunto: “È un piacere avere Strive nel consiglio di amministrazione ed espandere la nostra presenza in Africa e nel mondo”.

“Netflix vuole promuovere l’intrattenimento di qualità proveniente da tutto il mondo per un pubblico globale. Sono orgoglioso di poter lavorare con il consiglio e con tutte le parti interessate per portare avanti la sua tradizione di crescita e innovazione”, ha dichiarato Strive Masiyiwa.

Strive è membro di numerosi consigli di amministrazione internazionali di organizzazioni come Unilever Plc, National Geographic Society, Asia Society e dei comitati consultivi di Bank of America, Council on Foreign Relations (negli Stati Uniti), Stanford University e Prince of Wales Trust for Africa. È membro di lunga data del Committee on Conscience di United States Holocaust Museum ed è stato membro del consiglio di Rockefeller Foundation per 15 anni. È presidente emerito di Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) e inviato speciale di African Union nell’ambito della risposta COVID del continente africano.

Informazioni su Netflix

Netflix è il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con oltre 195 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un’ampia varietà di generi e lingue. Gli abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza impegno.