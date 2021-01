Fiorella Mannoia torna in Tv con “La musica che gira intorno”: il programma in onda su Rai1 in due serate, il 15 e il 22 gennaio

“Com’è cantare davanti una platea vuota, senza pubblico? Questo per noi è innaturale“. Sono le parole di Fiorella Mannoia che, in conferenza stampa, racconta così l’esperienza vissuta durante la registrazione della prima puntata di ‘La musica che gira intorno‘ in onda su Rai1 in due serate, il 15 e il 22 gennaio, Il programma televisivo la vedrà tornare alla conduzione dopo ‘Un, due, tre… Fiorella!’ di 3 anni fa.

Sul palco sono saliti attori e cantanti, che hanno recitato monologhi o cantato canzoni, davanti ad una platea vuota a causa dell’emergenza sanitaria in corso. “Siamo stati aiutati da applausi che immaginavamo e non vedevamo. Un conto è avere persone davanti che applaudono. È come entrare in un teatro e cantare davanti al nulla. Ma dobbiamo accettarlo, la sicurezza prima di tutto”. Gli ospiti della prima puntata saranno: Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.

“LA SECONDA ONDATA CI HA DEVASTATO”

“La seconda ondata ci ha devastato” mentre con la prima “eravamo un popolo unito”, ha proseguito la cantante. “Dalle grandi disgrazie scaturisce nel popolo un senso di apparteneza – ha detto la cantante come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Quando siamo usciti ci siamo dati alla pazza gioia, pensavamo che tutto fosse finito. La seconda ondata ci ha devastato, ha tirato fuori i problemi pratici, problemi di lavoro e la preoccupazione peri il futuro. Siamo tutti con i nervi tesi. Noi saremo gli ultimi a ripartire. Penso alle attività turistiche, ai negozi che chiudono, come al centro di Roma”.

“MI PIACEREBBE RECITARE DI NUOVO, MA NON MI CHIAMANO…”

“Io di nuovo al cinema? Mi piacerebbe, ma non mi chiamano…”. È quasi un appello, tra il serio e lo scherzoso, quello della cantante romana, che ha recitato nel 2016 nel film ‘7 minuti’ di Michele Placido: “Sono stata felice di aver partecipato al film di Michele Placido, che ringrazio. Mi piacerebbe recitare di nuovo al cinema, ma non mi chiamano. Io sono qui. Non mi dispiacerebbe se ci fosse un ruolo adatto a me. Sarei ben felice”.