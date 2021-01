Lady Gaga al Congresso USA: canterà l’inno per Biden

Lady Gaga il 20 gennaio a Capitol Hill: al Congresso USA la popstar che ha sostenuto Joe Biden canterà l’inno per l’insediamento del presidente

Lady Gaga sarà accanto a Joe Biden e Kamala Harris anche nel giorno del loro insediamento alla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio. La popstar canterà l’inno nazionale prima del tanto atteso giuramento a Capitol Hill del 46esimo presidente degli Stati Uniti. “Sono profondamente onorata”, ha scritto la popstar sui social.

Miss Germanotta ha sostenuto sin dall’inizio della sua campagna elettorale il candidato democratico, dimostrando la sua vicinanza con post social ed esibendosi all’ultimo comizio prima dell’Election Day. QUI il racconto di quel giorno.

Lo show televisivo

In parallelo al giuramento, come scriveva la Dire Giovani ieri, una parata di star si esibirà in uno show televisivo dal titolo “Celebrating America”. Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato, Ant Clemons e Jennifer Lopez.

Sono questi i nomi confermati per delle performance esclusive da seguire in diretta televisiva e in streaming. A condurre lo speciale che mostrerà l’insediamento Tom Hanks.