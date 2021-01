Ivy & Bean diventano una serie live action

La fortunata serie di libri per bambini “IVY & BEAN” sarà adattata in alcuni film live action per Netflix

Netflix ha ottenuto i diritti della serie di bestseller del New York Times scritti da Annie Barrows Ivy & Bean, che saranno adattati in film per famiglie della durata di un’ora ciascuno.

Ivy e Bean non avrebbero mai pensato di diventare amiche. Bean è chiassosa, esuberante e impavida. Ivy è silenziosa, riflessiva e attenta. Eppure le avventure spesso dimostrano che l’amicizia vera può nascere nonostante le differenze.

Ivy & Bean va ad aggiungersi alla lunga lista di film per famiglie interpretati da bambini e adolescenti, come Feel the Beat, diretto da Elissa Down (The Honor List) con Sofia Carson; Sognando il ring di WWE diretto da Jay Karas (Ali Wong: Hard Knock Wife) con Seth Carr e la commedia del 2019 Tall Girl diretta da Nzingha Stewart (Little Fires Everywhere) con Ava Michelle. Tra i prossimi film in arrivo spiccano Alla scoperta di ‘Ohana, diretto da Jude Weng (Fresh Off the Boat) e A Week Away, diretto da Roman White (Summer Forever).

Naketha Mattocks, Director Family Features, afferma: “I film della serie Ivy & Bean sono perfetti per la visione in famiglia con la loro durata di un’ora. Raccontano avventure comiche sicure, divertenti e brillanti che danno ai più piccoli la straordinaria opportunità di vedersi protagonisti della loro storia”.