Sul più bello ora è disponibile su Prime Video

Solo applausi per l’opera prima di Alice Filippi, che ha presentato ad ottobre, in occasione della 18esima edizione di Alice nella Città (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema), Sul più bello: teen dramedy che segue la storia di un gruppo di giovani protagonisti alle prese con la vita, la malattia, l’amore e i pregiudizi.

Sul più bello, uscito lo scorso ottobre in 400 sale, ha interrotto la sua programmazione sul grande schermo, a pochi giorni dal debutto, a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura dei cinema. Nonostante le difficoltà del momento, il film della Filippi ha debuttato su Amazon Prime Video: questo è un film assolutamente da vedere e l’esordio sul grande schermo di Ludovica Francesconi è stupefacente.

Per la sua coraggiosa e irresistibile opera prima Alice Filippi ha scelto di raccontare i giovani, non sempre affini ai canoni di bellezza dettati dalla società e non sempre ‘politicamente corretti’. Il teen drama, scritto da Roberto Proia insieme a Michela Straniero, segue la storia di Marta (Ludovica Francesconi), Arturo (Giuseppe Maggio), Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) alle prese con la vita, con la malattia, con l’amore, con i pregiudizi, con un diverso modo di intendere la parola ‘famiglia’, con l’amicizia e con gli imprevisti della vita dettati da un destino che, spesso, gioca a fare brutti scherzi.

In occasione della presentazione ad #Alice2020, abbiamo incontrato la regista, Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Alfa (autore del brano ‘Sul più bello‘, che accompagna il film nonché protagonista di un cameo indimenticabile) ed Eleonora Gaggero (nel cast nei panni di Beatrice e autrice del libro tratto dalla sceneggiatura del film). Ecco cosa ci hanno raccontato:

