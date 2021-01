Ipertensione in gravidanza: rischio deficit cognitivo

Le donne che sviluppano ipertensione in gravidanza hanno maggiori probabilità di mostrare deficit cognitivo 15 anni dopo secondo uno studio

Le donne che sviluppano ipertensione in gravidanza hanno maggiori probabilità di mostrare deficit cognitivo 15 anni dopo. È quanto suggeriscono i risultati di uno studio prospettico pubblicato online su “Neurology”.

Rispetto a coloro che avevano valori pressori normali durante la gravidanza, le donne che avevano sviluppato ipertensione gestazionale o preeclampsia hanno ottenuto risultati peggiori durante i test di richiamo (recall, ricordo) immediati e ritardati a una mediana di 14,7 anni dopo, scrivono Maria Adank, dell’Erasmus University Medical Center di Rotterdam (Olanda), e colleghi.

Coinvolta più l’ipertensione gestazionale rispetto alla preeclampsia

La compromissione era guidata principalmente da donne con ipertensione gestazionale ed era indipendente dall’etnia, dal livello di istruzione e dall’indice di massa corporea (BMI) pre-gravidanza.

“Che l’ipertensione durante la gravidanza, anche in assenza di preeclampsia, sia associata a tali effetti dannosi a lungo termine dovrebbe servire come invito all’azione per la prevenzione”, osservano Lisa Leffert, del Massachusetts General Hospital, e colleghi, in un editoriale di accompagnamento.

“L’ipertensione gestazionale differisce dalla preeclampsia con caratteristiche gravi per l’assenza di proteinuria o la prova di altri danni agli organi terminali” aggiungono gli editorialisti. “Si potrebbe supporre che le donne con ipertensione gestazionale siano meno compromesse di quelle con preeclampsia e siano quindi meno propense a sviluppare future malattie correlate. Invece, lo studio del team di Adank e quelli di altri autori hanno dimostrato sequele cognitive, cerebrovascolari e cardiache a lungo termine nelle donne con ipertensione gestazionale”.

La preeclampsia è stata collegata a sintomi cognitivi soggettivi in ricerche precedenti, ma non ha mostrato prove chiare di compromissione nei test neurocognitivi standard. L’ipertensione gestazionale è stata legata a tassi più elevati di ipertensione cronica e altre comorbilità, mentre sia l’ipertensione gestazionale sia la preeclampsia sono state associate a malattie cardiovascolari aterosclerotiche materne , indipendentemente dai fattori di rischio tradizionali.

Associazioni significative con un peggioramento del test del richiamo 15 anni dopo

Adank e colleghi hanno esaminato una coorte di donne incinte nel sottostudio ORACLE con una data del parto tra aprile 2002 e gennaio 2006 che faceva parte dello studio prospettico Generazione R basato sulla popolazione adi Rotterdam. La coorte comprendeva 481 donne con una gravidanza normotensiva e 115 donne con disturbi ipertensivi della gravidanza (80 con ipertensione gestazionale e 35 con preeclampsia).

Le valutazioni cognitive a una mediana di 14,7 anni dopo includevano funzione esecutiva, velocità di elaborazione, apprendimento verbale, memoria, motricità fine e test visuospaziali, che sono stati combinati in un fattore di cognizione globale composito. L’età media al momento dei test cognitivi era di 46 anni. Il 20% delle donne con disturbi ipertensivi della gravidanza aveva depressione durante l’esecuzione dei test.

Circa 6 mesi prima dei test cognitivi, 68 donne sono state classificate come ipertese. Le donne con una storia di disturbi ipertensivi della gravidanza avevano una percentuale più alta di ipertensione (30,4%) rispetto a quelle precedentemente normotese in gravidanza (6,9%).

Le donne con disturbi ipertensivi gestazionali della gravidanza avevano un richiamo immediato peggiore e punteggi di richiamo ritardati – misurati dal numero di risposte corrette in tre prove di un test di apprendimento di 15 parole – rispetto alle donne che avevano una gravidanza normotensiva. Queste associazioni sono rimaste significative dopo l’aggiustamento per fattori confondenti (richiamo immediato -0,25, IC al 95% CI da -0,44 a -0,06; richiamo ritardato -0,30, IC al 95% da -0,50 a -0,10).

L’analisi di sensibilità – escludendo le donne con preeclampsia – ha mostrato che le donne con ipertensione gestazionale hanno ottenuto risultati peggiori rispetto alle donne con una gravidanza normotensiva in tutte le parti del test di apprendimento di 15 parole, anche dopo aver tenuto conto dei fattori confondenti. I disturbi ipertensivi della gravidanza erano negativamente associati ad altre valutazioni cognitive e al fattore globale composito, ma queste relazioni non erano significative dopo aggiustamento.

Il messaggio-chiave dello studio

Non è chiaro come l’ipertensione gestazionale o la preeclampsia siano collegate alla successiva disfunzione. “Ciò che è chiaro è che una volta che a una donna è stato diagnosticato uno dei disturbi ipertensivi della gravidanza, è di fondamentale importanza che venga educata sul suo futuro rischio di malattia vascolare e sulle potenziali implicazioni cognitive e riceva cure di follow-up ravvicinate e complete” osservano gli editorialisti.

“Aumentare la consapevolezza tra gli operatori sanitari dell’esistenza di una componente cognitiva ritardata nelle donne con disturbi ipertesi della gravidanza può aiutare a identificare le persone a rischio per il declino futuro” aggiungono.

Lo studio presenta diversi limiti, osservanto peraltro i ricercatori. Non sono stati eseguiti test cognitivi prima o durante la gravidanza e gli effetti all’interno di una singola donna non hanno potuto essere studiati. Potrebbe essersi verificata una distorsione della selezione e fattori confondenti sconosciuti potrebbero aver influenzato i risultati.

