Conte contro Renzi: il giallo della storia su Facebook

Storia su Facebook contro Renzi sul profilo ufficiale di Conte, è giallo. Palazzo Chigi prova a smentire responsabilità: “Noi estranei”

“Alcuni minuti fa sulla pagina Facebook ufficiale del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è apparsa una storia che non è mai stata autorizzata né da Conte né dal sottoscritto e che pertanto è stata immediatamente rimossa“. Cosi’ il Responsabile editoriale web e social media del Presidente del Consiglio, Dario Adamo, a proposito della storia su Facebook apparsa sul profilo ufficiale del premier e poi subito rimossa.

Nella storia apparivano in una foto Conte e Matteo Renzi e una scritta: “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo”. Dario Adamo spiega che “si tratta di contenuti da cui il Presidente del Consiglio ed il suo staff comunicazione si dissociano totalmente, poiché in contrasto con il modo di pensare e di intendere la politica da parte del Presidente Conte, che ha sempre avuto come punto di riferimento il “rispetto della persona”, anche di coloro che, nell’ambito del confronto politico, possono ritrovarsi su posizioni diametralmente opposte”.

Il responsabile social media di Palazzo Chigi, spiega la Dire (www.dire.it), aggiunge: “Stiamo facendo tutte le verifiche interne per accertare come sia potuta avvenire la pubblicazione di un simile contenuto. Non si esclude, al momento, l’ipotesi di un tentativo di hackeraggio da parte di qualcuno che in un momento così delicato come questo potrebbe aver agito intenzionalmente per danneggiare l’immagine del Presidente”.