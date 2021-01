“Nobody is listening”, Zayn annuncia a sorpresa l’uscita del suo terzo disco: l’ex One Direction ha pubblicato “Vibez”, la seconda anteprima

Una nuova era per Zayn Malik sta per iniziare. Il cantautore ha pubblicato a sorpresa il nuovo singolo, “Vibez”. Il brano arriva dopo l’apripista “Better” e anticipa il disco che arriverà tra pochissimo. L’ex One Direction, in vena di stupire, ha annunciato senza preavviso l’arrivo del suo nuovo lavoro.

Uscirà il 15 gennaio “Nobody is listening”. Undici, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le tracce che Zayn ha completato in questi mesi di pandemia mentre aspettava di diventare padre della sua primogenita.