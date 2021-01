Sephora lancia la collezione di trucchi firmata Elodie

Dalla musica allo streetwear con Puma, fino al mondo del make-up con Sephora. Sul sito dell’azienda francese è disponibile la capsule collection che Elodie ha lanciato con il brand dedicato al beauty. Una ship attraverso cui l’artista ha deciso di raccontare le mille sfumature della sua personalità.

Ecco i prodotti della linea Elodie X Sephora:

Due palette, una occhi e una viso, un set di pennelli e una tinta labbra Lipstain. Questi sono i prodotti che fanno parte della collezione nonché il risultato di un lungo processo creativo a cui Elodie ha partecipato con la passione che la contraddistingue.

Per Sephora Collection come per l’artista, infatti, valori come l’accessibilità, l’inclusività, il fun ma anche la continua ricerca e la qualità del lavoro sono caratteristiche guida per qualsiasi nuovo progetto.

PALETTE OCCHI