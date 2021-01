Malva delicata ed efficace: usi, proprietà e benefici

La delicatezza e l’efficacia della malva: usi, proprietà e benefici di una pianta dalle proprietà antinfiammatorie ed emollienti, preziosa per intestino, gola e pelle

Malva significa dolcezza e serenità. Ma questa pianta erbacea, originaria del Nord Africa, ha proprietà straordinarie ed è in grado di contrastare diversi malesseri e disturbi.

La medicina popolare utilizza numerose specie di piante. Ebbene, la malva si distingue per la sua varietà di usi. Il suo consumo è riportato già nel 3000 a.C. e anche il suo nome, dal latino “Molle”, dichiara la sua proprietà più conosciuta: quella emolliente. Oggigiorno, il consumo di malva è molto diffuso, perché nuove ricerche ne hanno confermato e, in certi casi, rivelato importanti proprietà terapeutiche.

La Malva è nota come: antiossidante e antinfiammatorio, immunostimolante, antisettico, diuretico, idratante, rinfrescante, antiacido, anti-ulcerogeno. Le sue proprietà officinali sono racchiuse sia nei fiori che nelle foglie, soprattutto in virtù della presenza di flavonoidi e mucillagini. Entrambe le parti vengono infatti impiegate sia in ambito erboristico che cosmetico. I fiori, in particolare, contengono antociani, come la malvina e la malvidina, tannini, flavonoidi, polisaccaridi, vitamine A, B1, C, acidi caffeico e clorogenico.

La malva è efficace anche per uso esterno. Relativamente al suo uso topico, le foglie, i fiori e le parti aeree di questa pianta sono conosciuti in tutto il mondo per le loro proprietà antinfiammatorie. La medicina tradizionale, infatti, indica la malva come rimedio lenitivo in caso di dermatosi e irritazioni della pelle, in presenza di ferite, foruncoli, stomatiti, afte e mal di denti, per lenire l’infiammazione di puntura d’insetto e bruciature. Gli impacchi, grazie alla loro azione gentile, sono adatti a essere usati sulle zone più delicate del corpo, per esempio per rinfrescare e decongestionare occhi, palpebre e organi genitali, anche in bambini e anziani. Perfino le semplici scottature da esposizione al sole o la desquamazione da eccessiva secchezza della cute beneficiano dall’uso della malva in applicazioni esterne.

La delicatezza della malva è sfruttata anche in ambito cosmetico per la produzione di saponi e detergenti naturali. È particolarmente adatta per l'igiene intima quotidiana ed è indicata sia per gli adulti che per i bambini. Grazie alle sue proprietà emollienti, la si può trovare in tantissimi prodotti come in dentifrici, collutori, colliri, creme per il corpo. Inoltre, può essere utilizzata per rinforzare i capelli e stimolare la crescita. Sulla pelle è lenitiva: riduce i rossori e agisce inoltre come tonico. Ecco perché è un ingrediente anche in numerosi prodotti cosmetici per la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo. Inoltre, è cicatrizzante ed è in grado di favorire la rigenerazione della cute. La sua azione balsamica è efficace sulle screpolature e sulle lesioni cutanee in genere. Migliora l'integrità strutturale della pelle anche quando viene assunta con tisane e preparazioni alimentari.

Altri effetti positivi? Non è tossica e, fatta eccezione per alcuni soggetti particolarmente sensibili, non presenta controindicazioni, né effetti collaterali alle normali dosi di impiego. Anche la lunga tradizione d’uso la indica come una pianta sicura.