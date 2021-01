Madame duetta con Fabri Fibra e annuncia un disco

Il 2021 sarà l’anno di Madame. La rapper, mentre si prepara alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, annuncia un singolo con Fabri Fibra e l’arrivo del suo album di debutto. Il primo passo verso il lavoro è appunto il duetto con il rapper dal titolo “Il mio amico”.

La canzone, disponibile in presave e preorder, sarà su tutte le piattaforme dal 15 gennaio per Sugar Music. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) si tratta del primo estratto dall’album e sui social Madame avvisa i fan: “Tenetevi forte”.