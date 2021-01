Lucio Leoni ultimo ospite di Indie Jungle

È Lucio Leoni a chiudere (in bellezza) il programma su Sky Arte dedicato agli artisti della musica indipendente italiana. Indie Jungle ha portato in prima serata i live delle band accendendo i riflettori su quei volti che negli ultimi tempi hanno creato hype, rinnovato la scena e costruito una piccola rivoluzione nel panorama della canzone italiana. In effetti Lucio Leoni non poteva mancare, i suoi racconti e la sua musica andranno in onda alle 20:30 di sabato 16 gennaio. Dopo Lucio Corsi, il cantautore romano sale sul palco con Lorenzo Lemme alla batteria, Daniele Borsato alla chitarra e Giorgio Distante alla tromba elettronica per presentare i brani del doppio album “Dove sei”.

Il nuovo lavoro discografico, uscito nella parte uno a maggio e nella parte due a ottobre come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un insieme di temi e di stili impossibili da catalogare e etichettare. Ne ha parlato anche a Dire Giovani (clicca qui) dando qualche coordinata per l’ascolto dei brani.

Da poche ore invece è uscito il videoclip di “San Gennaro”, registrato al GRS Studio di Firenze, il video propone la versione live del brano estratto da “Dove sei pt.1”.