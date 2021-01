L.A.ROS online con il nuovo album “Breathe me”: il disco del dj/producer italiano è disponibile su tutti i digital stores e Spotify

L.A.ROS, Dj/ producer italiano torna sulla scena con BREATHE ME su Atomizer Recordings, disponibile su tutti i digital stores e Spotify. Il produttore ha deciso di spostarsi dal genere House/ Club, trovando una chiave perfetta tra groove e melodia creando così uno stile Deep House meno ballabile è più radiofonico, considerato anche il periodo che stiamo attraversando. Breathe Me presenta tutti i pensieri positivi e negativi dell’artista, ogni singolo suono trasmette giuste emozioni all’ascoltatore e L.A.ROS spera di aver reso felice il suo pubblico con questo prodotto diverso dal suo solito.

A differenza di progetti passati, per questo singolo non ha collaborato con altri producer e sta lavorando ad altri tre progetti su queste sonorità, tra cui uno in collaborazione con un collega storico.

Qualche curiosità su L.A.ROS

La sua traccia, What I Feel Above Me, pubblicata su Black Lizard Records, ha raggiunto il 40° posto nella classifica Beatport’s House. Il brano “Bring The Funk Back” prodotto in collaborazione con Leandro Da Silva, è uscito su Cube Recordings, Cube Guys Label e remixato anche dal famoso duo italiano The Cube Guys. Tra gli altri successi: Sonada, pubblicato su Jangoo Music, ha raggiunto la 53ª classifica Funky Grovve Jackin House di Beatport; Rockin’ In Da House su Gas Records.

Segui L.A.ROS: instagram.com/djl.a.ros