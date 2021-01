Cosa ci riserva la sesta stagione di Peaky Blinders?

La quinta stagione della serie Peaky Blinders ha lasciato un grande dubbio ai fan: Tommy si sarà tolto la vita oppure no? Ecco cosa accadrà nella sesta

Ecco qualche anticipazione sull'attesa sesta stagione di Peaky Blinders.

Come si conclude la quinta stagione

La quinta stagione ha lasciato un grande dubbio ai fan di questa serie televisiva: Tommy si sarà tolto la vita oppure no?

A questo dubbio ci penserà la sesta stagione, in arrivo nel corso del 2021 anche se una data ufficiale di rilascio non è stata ancora ufficializzata.

Il protagonista ha vissuto dei momenti sempre più cupi nel corso dei sei episodi passati: i suoi traumi durante la guerra e il rientro a casa non hanno giovato alla sua psiche, che sembrava pronta a crollare definitivamente.

A questo si aggiunge la scomparsa prematura della moglie Grace, unica sua fonte di energia e sanità mentale che ora si è rivelata essere un vero nemico per Tommy.

Questo poiché, in diverse occasioni, l’allucinazione della moglie che gli suggerisce di togliersi la vita è divenuta una costante sempre più presente che ha colpito sempre più fortemente la mente di Tommy.

Il protagonista alla fine della stagione si reca in un campo pronta a farla finita, ma proprio a questo punto lo schermo diventa nero, lasciando il dubbio allo spettatore.

Di cosa parlerà la sesta stagione

La nuova stagione si focalizzerà, almeno principalmente, sulla decisione finale di Tommy, ormai pronto a farla finita.

Giungono però diversi spoiler non ancora confermati che sostengono che uno dei volti principali della serie deciderà all’ultimo minuto di rinunciare al suo desiderio di morte.

Sembrerebbe essere confermata la sua presenza all’interno dei vari episodi ma attenzione: potrebbe anche essere che Tommy appaia in qualche ricordo degli altri personaggi come flashback, espediente comune usato anche in altre serie televisive note.

Bisognerà quindi attendere prima di venire a conoscenza della sorte che spetta a questo personaggio, sempre più cupo e in preda ai traumi della sua mente.

