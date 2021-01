Avengers 5 si farà: la Marvel conferma

Avengers 5, la Marvel conferma e il titolo “vola” nei trend di Twitter: a dare l’annuncio è stato Kevin Feige

Arriverà al cinema prima o poi (e speriamo presto). La Marvel ha annunciato l’uscita di Avengers 5. A dare l’annuncio ufficiale è stato Kevin Feige – produttore cinematografico, presidente dei Marvel Studios e da ottobre 2019 anche Chief Creative Officer di Marvel Comics, Marvel Television e Marvel Animation – in un’intervista a IGN.

“Ci dobbiamo ancora pensare ma dovremmo dare un sì, a un certo punto“, ha dichiarato Feige. Dalle sue parole è chiaro che il processo creativo è ancora lontano ma prima a poi il team si dovrà riunire e iniziarci a pensare seriamente. In questo momento Feige ha altri progetti da portare avanti, primo fra tutti la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che prenderà il via WandaVision, l’attesissima serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany in arrivo il 15 gennaio in esclusiva su Disney+.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è bastato un piccolissimo accenno ad Avengers 5 e già il titolo è entrato tra i trend di Twitter.