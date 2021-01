Nel comune toscano di Bagno a Ripoli arriva l’assessore alla Gentilezza: Eleonora Francois sarà la titolare dell’assessorato, che ha “l’obiettivo di promuovere il senso di comunità, di relazione e rispetto dei beni comuni”

A Bagno a Ripoli arriva l’assessore alla Gentilezza. È una delle novità contenute nella nuova ripartizione degli incarichi della squadra di governo cittadino, voluta dal sindaco Francesco Casini. Nel Comune della cintura metropolitana fiorentina, nascono inoltre le deleghe all’Economia circolare e alla Transizione energetica. L’operazione parte proprio dal primo cittadino, che va ad assumere la delega alla Sanità. Si tratta, si spiega dal municipio, di “una ratifica formale di ciò che nei fatti avviene già da tempo, con un coinvolgimento in prima persona del sindaco nella gestione dell’emergenza sanitaria connessa al Covid-19, motivata dalla necessità di interventi ancora più veloci e incisivi per fronteggiare l’epidemia”. Casini si prende anche la Progettazione strategica “ma da adesso condividerà con l’assessore Francesco Pignotti la delega alla Protezione civile, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il servizio”. Pignotti, quindi, si occuperà da ora di tre new entry: Smart city, Transizione digitale e Innovazione.

Atterra, come detto, l’assessorato alla Gentilezza: ne sarà titolare Eleonora Francois, “con l’obiettivo di promuovere il senso di comunità, di relazione e rispetto dei beni comuni”. A Francois spetteranno anche le deleghe alle Pari opportunità e alla Semplificazione. La delega alle Società partecipate diventa invece competenza dell’assessore Enrico Minelli, che integra l’assessorato alla Sostenibilità e all’Ambiente di cui è già titolare con le nuove nate Transizione energetica ed Economia circolare. Nulla cambia, invece, per gli incarichi del vicesindaco Paolo Frezzi e l’assessora Francesca Cellini.

“A un anno e mezzo dalla composizione della nuova giunta- spiega il sindaco Casini- e dopo aver attraversato mesi difficilissimi che hanno portato a galla nuove necessità dei cittadini e l’esigenza di riorganizzare le modalità di intervento dell’amministrazione, abbiamo ritenuto di rimodulare le deleghe per garantire risposte e servizi ancora più efficienti alla comunità. Si spiegano così l’incarico alla Sanità che da oggi spetterà al sindaco e la decisione di delegare la Protezione civile ad un assessore, che potrà fornire un aiuto costante al sindaco per migliorare sempre più questo servizio che si è rivelato indispensabile durante l’emergenza”.

Allo stesso tempo, il sindaco sottolinea la nascita di nuove deleghe pensate per guardare con rinnovata progettualità ed energia al futuro. “Penso- commenta- alle nuove deleghe alla Transizione digitale, all’Economia circolare e alla Transizione energetica, che rispondono alla necessità di progetti e investimenti sempre più innovativi nell’ambito della sostenibilità. E alla deleghe alla Gentilezza, che avrà un ruolo chiave per valorizzare e promuovere iniziative di collettività e lo spirito di comunità”.