Uganda: il candidato Museveni balla “Jerusalema”

Danza ancheggiante con giravolte e saltelli per Yoweri Museveni, presidente dell’Uganda da una vita, a 76 anni ancora in vena di ricandidarsi e di allegria. A ballare, sulle note della hit internazionale ‘Jerusalema‘, è in realtà il suo personaggio cartone animato. Il video è stato pubblicato sul profilo Twitter del capo di Stato oggi, a tre giorni dalle elezioni di giovedì che lo vedono favorito per una conferma. In un post su Twitter Museveni ha fatto sapere che la proposta della prova danzante, la #Jerusalemachallenge, è stata avanzata da suoi giovani sostenitori. “Mi hanno detto che è una canzone popolare di star sudafricane” ha scritto il presidente. “Avrei preferito ballare la mia ‘Another Rap’ ma, vista la richiesta popolare, mi sono concesso”. Mentre il personaggio animato saltella, con in testa il cappello a falde divenuto tratto distintivo del presidente, di lato campeggia lo slogan “assicurati il futuro”. Messaggi a mo’ di titoli di coda ne chiariscono il significato: “Istruzione, salute e acqua”, poi ancora “posti di lavoro e prosperità” e infine l’appello a votare National Resistance Movement (Nrm), il partito al potere dal 1986. In carica da 35 anni, Museveni cercherà giovedì un sesto mandato. A sfidarlo per la presidenza 11 candidati. Tra questi, spiega la Dire (www.dire.it), anche un cantante: non il sudafricano Master KG, l’autore di Jerusalema, ma il rapper ugandese Bobi Wine.

In several meetings with the youth, they challenged me to do the #Jerusalemachallenge. When I consulted, I was told it's a popular song by South African stars. Of course, I would have loved to dance to my own "Another Rap" but due to the popular demand, I concede. pic.twitter.com/EnxQHrRDDk

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) January 11, 2021