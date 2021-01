Il nuovo singolo di Vasco Rossi in vetta alle classifiche

“Una canzone d’amore buttata via”, il nuovo singolo di Vasco che anticipa il prossimo album di inediti, è fisso in testa alle classifiche

Vasco Rossi non delude le aspettative e raggiunge la vetta delle classifiche con il suo nuovo singolo, ‘Una canzone d’amore buttata via’. Il brano, dopo aver debuttato l’1 gennaio alla numero 1 in radio, su Amazon Music, su Apple Music, su iTunes e su YouTube Music, resta stabile tra i più ascoltati. Il rocker conquista tutti con la power ballad presentata in anteprima su Rai 1 a ‘Danza con me’, lo show di Roberto Bolle che ha tenuto compagnia agli italiani la sera di Capodanno. Tra atmosfere sognanti e chitarre rock, Vasco conquista l’orecchio degli ascoltatori e regala la sua prima hit del 2021, anticipazione del prossimo disco di inediti. Uscirà il 12 novembre un lavoro che, come ha anticipato lo stesso artista, conterrà 10 tracce. Intanto è online il video ufficiale di ‘Una canzone d’amore buttata via’ girato a Bologna in piazza Maggiore.

L’idea di Vasco e del regista Pepsy Romanoff è stata quella di tornare là dove tutto è nato e da lì ripartire per nuove avventure. Piazza Maggiore è stata, infatti, il palcoscenico del suo primo concerto in assoluto il 26 maggio 1979. Quarant’anni dopo, la location, ancora più suggestiva di notte e deserta, si trasforma in uno speciale set. Dal 9 gennaio il video è sigla di chiusura del programma musicale ‘Magazzini Musicali’, su Rai 2 il sabato pomeriggio.

