Conte chiude a un nuovo governo con Italia Viva

Governo in crisi, fonti di Palazzo Chigi spiegano che Conte non sarebbe disposto alla formazione di un nuovo esecutivo con Italia Viva di Renzi

Giornata importante per il Governo, dopo gli scontri tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte: oggi si farà il punto sul Recovery Plan . “È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan – ha fatto sapere ieri sera la Presidenza del Consiglio dei ministri in una nota -, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei Ministri è pertanto fissato domani (oggi ndr) alle ore 21.30”. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte ritiene impraticabile la via di un nuovo governo con il sostegno di Italia Viva se Matteo Renzi si assumera’ la responsabilita’ di una crisi di governo in piena pandemia.

Renzi: “Da Italia Viva battaglia per la libertà, il resto è chiacchiera populista”

“Prima ci insultano. E poi ci danno ragione senza ammetterlo. È avvenuto sul rapporto Stato / Regioni. È avvenuto sul bicameralismo. È avvenuto sulla decontribuzione del JobsAct. È avvenuto su Industria 4.0. È avvenuto sui diritti sociali e civili. È avvenuto sui vaccini. È avvenuto sull’idea di Europa, su Trump, sui temi dell’Expo. È avvenuto sulla centralità della scuola (a proposito, brava Toscana). Adesso è avvenuto anche sul Recovery Plan dove – almeno a parole – ci stanno dando ragione”.

Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella Enews come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it). “Tutte le volte che abbiamo posto questi temi – prosegue- siamo stati insultati, contestati, attaccati. Ma tutte le volte abbiamo usato il coraggio – tutto il coraggio che abbiamo – per chiedere di essere giudicati sulle idee e non sulla simpatia o antipatia. Ci vuole coraggio per stare con Italia Viva, per sostenere Italia Viva, per iscriversi a Italia Viva, per difendere Italia Viva sui social, per metterci la faccia insieme a noi. So quanto vi costa. Ma proprio per questo voglio dirvi grazie e dirvi quanto sono orgoglioso della nostra/vostra libertà, del nostro/vostro coraggio. Stiamo facendo una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo. Ma lo stiamo facendo perché dalla nostra parte abbiamo le idee e la voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto. Tutto il resto è chiacchiera populista”.

“A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori del pensiero unico, non c’è nessuna richiesta di poltrone, nessuna polemica pretestuosa, nessun atto irresponsabile. Quello che noi stiamo facendo si chiama politica: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità. Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull’educazione, sull’innovazione”.

Dimissioni di Bonetti e Bellanova: l’aggiornamento

Si va verso il rinvio dello showdown in maggioranza. Non sarà cioè il consiglio dei ministri sul recovery fund l’occasione per sancire lo strappo di Italia Viva dal governo guidato da Giuseppe Conte. Fonti di Italia Viva interpellate dall’agenzia Dire, smentiscono le indiscrezioni che riferiscono dell’intenzione da parte delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti di rassegnare le dimissioni in occasione del consigli dei ministri dedicato al piano di ripresa e resilienza. “Il confronto va avanti sui contenuti”, spiegano dal partito di Matteo Renzi.

Governo, Renzi: “Colleghi di maggioranza mi danno ragione, ma solo sui social”

Governo, Renzi: “Premier sprezzante, errore politico la conta in Aula”