Aruba spiega come creare un server Minecraft per giocare in modalità multiplayer e personalizzare la propria esperienza di gioco

Il successo registrato da Minecraft è ormai tale che ogni giorno utenti da tutto il mondo si cimentano nella costruzione di blocchi o si sfidano direttamente sul web. Su internet è possibile trovare diverse centinaia di server Minecraft, che si differenziano in base alla modalità di gioco o al numero di giocatori. Tuttavia, spiega Aruba nel suo magazine, molti giocatori preferiscono creare il proprio server sia per giocare in modalità multiplayer sia per personalizzare al massimo la propria esperienza di gioco.

Dove trovare server minecraft

Chi non vuole o non ha le competenze tecniche per mettere su il proprio server Minecraft può certamente utilizzarne uno di quelli già presenti online.

Sul sito di Minecraft Italia infatti è possibile trovare una lista aggiornata di server in cui sono indicati indirizzo, numero di slot e versione del gioco richiesta per l’accesso.

Inoltre si può filtrare ulteriormente la lista dei server selezionando uno dei parametri presenti in cima all’elenco. Ad esempio selezionando la voce RPG vengono riportati solo i server in stile gioco di ruolo, mentre cliccando su Survival è possibile visualizzare la lista dei server dedicati alla modalità sopravvivenza in cui i giocatori possono costruire strutture e combattere per sopravvivere.

Perché creare un server Minecraft

Sui server Minecraft di altri utenti non si ha alcuna autorità sulle condizioni di gioco stabilite dall’amministratore del server.

Un utente che vuole vivere un’esperienza di gioco che si adatti totalmente alle proprie esigenze dovrebbe valutare la possibilità di creare un proprio server Minecraft in modo tale da poterne stabilire le regole e personalizzare le modalità di gioco.

Se il server deve essere pubblico e raggiungibile da un numero elevato di giocatori è consigliabile affittarne uno dedicato per giocare a Minecraft. I server dedicati infatti mettono a disposizione le risorse complete dell’hardware offrendo prestazioni necessarie per giocare in modalità multiplayer.

Come configurare un server per Minecraft

Per quanto non sia troppo complicato, per configurare il server Minecraft sono necessarie alcune conoscenze tecniche di base indispensabili per amministrare qualsiasi tipo di server.

I passaggi da compiere sono i seguenti:

aggiornare Java all’ultima versione (se non la si possiede già);

installare l’ultima versione del software server Minecraft;

configurare il server e la rete;

avviare il server;

verificare che il server sia accessibile.

Come creare un server dedicato Minecraft su Windows

Dopo aver eseguito l’accesso al proprio server dedicato e appurato che ci sia installata l’ultima versione di Java, per creare un server Minecraft su Windows il primo passaggio è quello di scegliere la cartella del pc dalla quale lanciare il server.

Successivamente è necessario: