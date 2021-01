Andrea Carpinteri tra i protagonisti di “Ogni mattina”

Andrea Carpinteri: ecco chi è uno tra i protagonisti di “Ogni mattina”, il morning show condotto da Adriana Volpe e in onda su TV8

Andrea Carpinteri, attore italo-svizzero è, ormai, un volto del morning show “Ogni Mattina” in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe. Carpinteri gestisce la postazione dedicata ai social all’interno dello studio commentando le notizie dal web, ma da gennaio 2021 ricoprirà un altro ruolo top secret nel noto programma. Il giovane attore ha anche una buona reputazione anche sui social, infatti su Instagram conta più di 370 mila followers.

“Sono un ragazzo fortunato. Tv8 mi ha dato la possibilità di conoscere e lavorare con donne straordinarie come Alda D’Eusanio in ‘Vite da copertina’ e ora Adriana Volpe ad ‘Ogni Mattina’. Hanno molto in comune. Sono entrambe due donne forti, intelligenti, vere e generose sia nel lavoro che di animo. Adriana è riuscita a farmi superare la paura della diretta con naturalezza, accompagnandomi e iniettandomi giorno dopo giorno una dose di autostima e di sicurezza. Posso solo dirle Grazie”.

Andrea Carpinteri è nato e cresciuto a Lugano. Nell’ambito dello spettacolo, ha mosso i primi passi come modello per diverse campagne pubblicitarie. Cresce con mamma Francesca, la sorella maggiore Simona e la zia Suor Maria Trigila. Dopo il liceo si trasferisce a Roma dove si laurea in Scienze della Comunicazione. Sin da piccolo, ha coltivato la sua passione per la recitazione partecipando a spettacoli locali. A Roma frequenta con successo l’accademia di recitazione Beatrice Bracco dove si sono formati talenti come Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Paola Cortellesi e Salvatore Esposito. Ha partecipato a film quali Gli amici del bar Margherita e Il cuore grande delle ragazze del Maestro Pupi Avati, Universitari Molto più che amici di Federico Moccia, mentre in Televisione recita nel Commissario Rex VI in onda su Rai 2 e in Che Dio ci Aiuti 2 su Rai 1. In Teatro è stato tra i protagonisti della Pirandelliana 2011 del regista Marcello Amici interpretando il ruolo del Figlio nei Sei personaggi in cerca d’autore e il ruolo di Spizzi, l’attor giovane nei I Giganti della montagna.

Nel 2015 Andrea partirà per Singapore dove ci resterà per sei mesi e dove avrà l’opportunità di prendere parte ad una serie televisiva Malese dal titolo Meet the Mp. Tornato in Italia entra nella famiglia Sky entrando entrando nel cast fisso del programma di Tv8 Vite da copertina insieme a Candida Morvillo e Luca Bianchini fino al 2018 quando la conduzione dello show viene affidata ad Alda D’Eusanio che sceglierà Andrea come sua spalla per la quarta edizione in onda fino a dicembre 2019.