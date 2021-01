Tumori: Pfizer e Myovant si accordano per relugolix

Myovant sigla un accordo di collaborazione con Pfizer per lo sviluppo e la commercializzazione di relugolix per il cancro alla prostata

Le azioni di Myovant Sciences sono cresciute del 22% dopo la firma di un accordo di collaborazione con Pfizer per lo sviluppo e la commercializzazione di relugolix per il cancro alla prostata e la salute della donna.

Pfizer pagherà a Myovant fino a 4,2 miliardi di dollari, compreso un pagamento anticipato di 650 milioni di dollari e 200 milioni di dollari in potenziali pietre miliari normative, e pietre miliari di vendite fino a 2,5 miliardi di dollari per il cancro alla prostata e per le indicazioni sulla salute delle donne combinate. Se Pfizer sceglierà di esercitare l’opzione in oncologia al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, pagherà a Myovant altri 50 milioni di dollari e royalty di vendita a due cifre.

Relugolix è un antagonista orale, altamente selettivo, del recettore dell’ormone di rilascio della gonadotropina (GnRH), ossia un ormone peptidico di origine ipotalamica che induce il rilascio di gonadotropine (FSH e LH) dall’ipofisi anteriore (adenoipofisi). Il farmaco si somministra una volta al giorno per via orale e ha un’emivita effettiva di 25 ore.

Bloccando i recettori del GnRH, relugolix inibisce rapidamente il rilascio dell’LH e dell’FSH da parte dell’ipofisi, riducendo così la produzione a valle di estrogeni e progesterone dalle ovaie nelle donne e di testosterone dai testicoli negli uomini.

Le due aziende svilupperanno e commercializzeranno congiuntamente il farmaco, con il marchio Orgovyx, nel cancro avanzato della prostata e, se approvato, in combinazione con estradiolo 1,0 mg e noretindrone acetato (0,5 mg) nella salute delle donne negli Stati Uniti e in Canada.

Pfizer riceve un’opzione esclusiva per sviluppare il farmaco in oncologia al di fuori di questi due mercati, tranne che in alcuni paesi asiatici.

Le due società inizieranno a co-promuovere Orgovyx per il cancro alla prostata già all’inizio del 2021. Le due aziende si divideranno i profitti e alcune spese per Orgovyx e la combinazione di relugolix. Myovant si occuperà delle interazioni normative e della fornitura del farmaco, e guiderà lo sviluppo del programma di combinazione relugolix.

“Siamo entusiasti di collaborare con Pfizer per sbloccare il pieno potenziale di Orgovyx nel cancro avanzato alla prostata e della combinazione di relugolix nei fibromi uterini e nell’endometriosi, portando avanti la nostra missione di ridefinire la cura per le donne e per gli uomini”, ha detto Lynn Seely, amministratore delegato di Myovant. “Pfizer è il partner ideale per Myovant, date le sue impressionanti capacità e i risultati ottenuti sia in oncologia che nella salute della donna. Questa collaborazione trasformativa rafforzerà in modo significativo il prossimo lancio di Orgovyx e i potenziali lanci di compresse combinate relugolix nella salute delle donne, migliorando sostanzialmente la nostra posizione finanziaria e consentendoci di espandere la nostra pipeline di potenziali nuovi farmaci”.

L’Fda ha approvato Orgovyx il 22 dicembre per il cancro avanzato alla prostata. L’approvazione è stata costruita su uno studio di Fase III che confronta l’Orgovyx con il Lupron iniettabile di AbbVie. I due farmaci funzionano in modo diverso. Orgovyx blocca la ghiandola pituitaria e quindi la produzione di ormoni che segnalano la quantità di produzione di testosterone nel corpo. Lupron di AbbVie, che viene iniettato una volta ogni tre mesi, sovrastimola la produzione ormonale, portando ad un arresto temporaneo del testosterone. Nello studio testa a testa, Orgovyx ha soppresso il testosterone a livelli di castrazione nel 96,7% dei partecipanti, rispetto all’88,8% del Lupron.

L’agenzia regolatoria Usa sta esaminando relugolix per le donne con fibromi uterini. Il farmaco è in fase di sviluppo anche per l’endometriosi, con una New Drug Application prevista nella prima metà del 2021.

“Continua ad esserci un elevato bisogno insoddisfatto tra i milioni di donne che sperimentano i sintomi comuni e debilitanti associati ai fibromi uterini e all’endometriosi”, ha detto Nick Lagunowich, Presidente globale di Pfizer Internal medicine. “Crediamo che la nostra profonda eredità e la nostra leadership nel campo della salute delle donne, unite alla nostra esperienza sul campo della salute delle donne, ci permetteranno di massimizzare queste opportunità con Myovant, portando potenzialmente nuove e preziose opzioni terapeutiche a queste donne”.