“Il cielo contromano”: Deddy pubblica il video

Amici 20: Deddy pubblica il video del singolo “Il cielo contromano”. Ecco il testo del brano autoprodotto dall’allievo della scuola di Maria De Filippi

Deddy, al secolo Dennis Rizzi, ha pubblicato il videoclip de Il cielo contromano, auto-prodotto dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e girato negli studi televisivi del talent show di Canale 5.

Il cantautore di Torino, classe 2001 come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è entrato nella scuola vincendo il banco contro Giulia Musca. I suoi inediti sono già un successo tanto che il noto produttore Michele Canova gli ha prodotto Il cielo contromano e lo scorso 20 ottobre ha pubblicato il suo primo album su Spotify dal titolo Forti e Fragili, che ha raggiunto, prima dell’ingresso ad #Amici20, i 50mila ascolti.

ECCO IL VIDEO

IL TESTO

Con i tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario

Perché l’inchiostro a volte serve solo a ricordare

Mentre io mi ricordo soltanto le mie paranoie

Ma non mi frega niente delle stelle no

Gli occhi mi fanno male ancora bruciano

Aspetto di vederti all’improvviso

Senza un motivo perché

Lo sai bene

Tutte le volte mi perdevo

Con gli occhi chiusi ad un semaforo

Sognavo di essere un aereo

Sfidavo il cielo contromano insieme a te

Che ti fai male, non sai volare

Proteggerti mi viene naturale

E mi stringevi ad ogni decollo invece adesso

Chi stringi adesso

Abbiamo perso tutto l’entusiasmo

Hai fermato gli orologi quando ero distratto

Vedi cambiano colore le pareti

Quando la luce e il buio incontrano i pensieri

Ma non mi frega delle stele, no

Gli occhi mi fano male ancora bruciano

Aspetto di vederti ma non sei tu

Non sembri più tu

Tutte le volte mi perdevo

Con gli occhi chiusi ad un semaforo

Sognavo di essere un aereo

Sfidavo il cielo contromano insieme a te

Che ti fai male, non sai volare

Proteggerti mi viene naturale

E mi stringevi ad ogni decollo invece adesso

Chi stringi adesso

Abbiamo perso tutto l’entusiasmo

Hai fermato gli orologi quando ero distratto

Tu non dirmelo se poi ti manco

Io non ti dirò se adesso piango

E noi lo abbiamo fatto qualche sbaglio

Ma questo proprio non me lo aspettavo

Ma questo proprio non me lo aspettavo

Tutte le volte mi perdevo

Con gli occhi chiusi ad un semaforo

Sognavo di essere un aereo

Sfidavo il cielo contromano insieme a te

Che ti fai male, non sai volare

Proteggerti mi viene naturale

E mi stringevi ad ogni decollo

Invece adesso, invece adesso

Chi stringi adesso, chi stringi adesso