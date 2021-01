Dj Tubet pubblica il primo album da solista

“Fin Cumò” è il primo album solista del rapper friulano Dj Tubet: il disco è disponibile su tutti i negozi digitali e in formato cd

E’ uscito su tutte piattaforme digitali, e poi in versione cd, il primo album solista di Dj Tubet, il rapper e improvvisatore friulano. Pubblicato dall’etichetta “Centedischi”, “Fin Cumò” – questo il titolo – è una raccolta dei migliori singoli usciti tra il 2011 e 2020 in un percorso vario tra, lingue, culture, e tradizioni apportate dalle collaborazioni recenti con altri artisti europei ed extraeuropei.

“Fin Cumò” in friulano significa fino ad adesso ed è dunque un compendio scelto dall’artista in cui la lingua friulana e italiana non sono più periferia dell’estremo nord est italiano ma sono il centro del mondo in un crocevia di popoli lingue e sonorità talvolta tradizionali. La ritmica dell’album è molto varia spaziando attraverso differenti produzioni create registrate e mixate da Dj Tubet stesso. Per gli appassionati dei ritmi in levare possiamo trovare sonorità roots nyabinghi , digital reggae o dancehall 90s.

Le altre maggiori influenze sono rap, jungle, trap e naturalmente qualche accenno a musiche tradizionali friulane, afro, persiane ecc. Oltre alla lingua friulana e italiana le lingue coinvolte dalle collaborazioni sono: tedesco. sloveno, inglese, inglese americano, francese, persiano, amarico, slovacco, calabrese, mandinka, fulah e patois giamaicano. Anche la presenza femminile è rappresentata in ottima percentuale sia nelle parti melodico/vocali che nel rap.

Le tematiche dell’album vanno dal recupero delle villotte, a discorsi sul Friuli: passando per il racconto delle esperienze di frontiera, all’elogio della vita paesana fino al rapporto dialettico tra Nord e Sud Italia. L’intero Friuli appare, non come un isola a sè ma come un nodo focale in cui si snodano temi più ampi come : ricchezza e povertà, sofferenza europea e africana, valori tramandabili alle prossime generazioni, estasi mistiche, spiritualità, unità del genere umano, ma anche discorsi più leggeri come il potere liberatorio della musica, o i balli sensuali giamaicani. Una sorta di esperienza contro la Glottofobia (ogni atto discriminatorio fondato sul modo in cui una persona parla una lingua).

In copertina Dj Tubet disegna una F con le mani: è una sorta di traduzione friulana dei “gang signs” americani, dove gli artisti mostrano con la fierezza dei loro gesti la propria zona di affiliazione o appartenenza ad una gang. La grafica del disco è stata curata da “Friûlpoint“ il brand di abbigliamento di t-shirt in friulano. Influenzata dalle sonorità dell’album è colorata, in pieno stile anni novanta. Il progetto è interamente e coscientemente “Made in Friûl”, dunque, anche con i crediti del disco in lingua madre, e con le foto all’interno di Dj Tubet in abbigliamento “glocal”, con scarpe della friulana “Re-Born Shoes” che produce calzature con materiali di riciclo.

I cantanti che hanno collaborato, in ordine di scaletta, sono:

Navid Freedom rapper e breaker persiano è anche ricercatore medico negli Stati Uniti ;

Chat-E The Lion artista afro-mandinka proveniente dal Gambia;

Larson rapper e produttore francese cantante del gruppo rock “The Eleven”;

E.l.f.o. Rapper calabrese, con esperienza ventennale, ex voce dei Poeti Onirici;

Laurence cantante afro italiana voce del gruppo funk “Pavos Rojos”;

Sah Bless rapper in lingua Fulah originario del Gambia;

Slimmo Eadafyah artista dancehall giamaicano proveniente dal collettivo “Talent Squad”;

Jamal Corrie cantante e musicista americano, recentemente ha partecipato al talent “The Voice” u.s.a.;

Psaicopat rapper e ottimo freestyler italo-austriaco;

Eve E rapper e modella afro italiana, attualmente vive in Francia;

Lara contralto del gruppo vocale Vikra, impegnata nella promozione della cultura slovena;

Zewdi cantante soul/reggae italo-etiope;

Mikeylous artista dancehall giamaicano che già nei primi anni ’80 raggiunge la prima posizione nelle classifiche di vendita giamaicane con il singolo Bad Mine A Kill Dem” featuring Peter Metro; Veronique cantante italo-mauriziana voce della cover band “Rashtag” ;

Sanny Mc rapper italo-slovacca che recentemente ha partecipato al talk show “La Pupa e Il Secchione e Viceversa” .

E’ possibile ascoltare il disco in rete Su Spotify (pagina Dj Tubet) https://open.spotify.com/album/4lnODvkI1HEF1i3b3LtJCT

Per i testi e traduzioni e curiosità rimandiamo al sito web: https://www.djtubet.com/.