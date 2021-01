Dakar: Carcheri e Musi in controllo nella 7/a tappa

Carcheri e Musi in controllo nella settima tappa della Dakar 2021: l’equipaggio della Squadra Corse Angelo Caffi stabile nella top 10

La Dakar 2021 è ripartita, dopo la giornata di riposo, con la temutissima tappa marathon, diversa dalle altre dal punto di vista tecnico e soprattutto tattico.

Questo tipo di tappa infatti, che ha portato gli equipaggi sempre più a Nord, non prevedeva assistenza alla fine, per cui Carcheri e Musi hanno dovuto ottimizzare al massimo la prestazione in modo da non correre rischi e portare la vettura in parco chiuso senza alcun problema.

La giornata di ieri è stata davvero impegnativa: la prova speciale è stata divisa in due settori, una prima parte più tecnica in cui saggiamente l’equipaggio ha tenuto il mezzo sotto controllo e una seconda parte di gara più veloce che gli ha consentito di chiudere col quindicesimo tempo della classifica generale e terzo della categoria H2, mantenendo l’ottimo piazzamento raggiunto prima della pausa.

La Nissan Patrol 225 con le insegne della scuderia bresciana ha comunque funzionato alla perfezione, consentendo all’equipaggio di avviarsi tranquillamente al bivacco notturno, che per le “Classic” in questa particolare tappa è stato organizzato in modo “spartano” proprio per ricordare le edizioni d’oro della Dakar fra gli anni 80’ e 90’. Tutto questo con la mente rivolta al pluricampione Hubert Auriol che, malato da tempo, proprio ieri è volato in cielo.