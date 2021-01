Covid: nuova variante brasiliana scoperta a Tokyo

Emergenza Covid: nuova variante brasiliana rilevata a Tokyo. Il ceppo del coronavirus è stato isolato in quattro passeggeri di un volo proveniente dal Brasile

Secondo quanto confermato dal National Institute of Infectious Diseases, in Giappone è stata isolata una nuova variante del Covid-19 in quattro passeggeri sbarcati nell’aeroporto di Tokyo Haneda da un volo proveniente da Amazonas, in Brasile. I quattro, risultati positivi durante la quarantena obbligatoria in aeroporto, sono stati trasferiti in strutture idonee come spiega la Dire (www.dire.it).

“Al momento non ci sono prove che questa nuova variante brasiliana sia maggiormente infettiva”, ha dichiarato Takaji Wakita, a capo del National Institute of Infectious Diseases, evidenziando particolari similitudini di questo nuovo ceppo, nominato “brasiliano”, con quelli rinvenuti in Gran Bretagna e Sud Africa.

La notizia della scoperta della variante brasiliana del Covid arriva a pochi giorni di distanza dallo stato di emergenza dichiarato dal primo ministro Yoshihide Suga che interesserà fino al 7 febbraio Tokyo e le vicine prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama e dalla richiesta al governo da parte dei governatori di Osaka, Kyoto e Hyogo di essere soggetti allo stato di emergenza.

