Concessioni petrolifere: accordo Eni-Basilicata entro fine mese

Eni-Regione Basilicata, entro gennaio l’accordo per il rinnovo delle concessioni petrolifere: lo ha fatto sapere il presidente della Regione, Vito Bardi

Sarà chiuso entro fine gennaio 2021 l’accordo tra Eni e Regione Basilicata per il rinnovo delle concessioni petrolifere. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione, Vito Bardi, alla conferenza stampa di fine 2020 a Potenza.

Bardi come spiega la Dire (www.dire.it) ha ricordato che a febbraio è stato chiuso l’accordo con Total, che prevede 25 milioni di euro ogni 5 anni per lo sviluppo sostenibile e altri 25 milioni ogni 5 anni per il 50 per cento di bandi no oil. Le royalties sono aumentate 80 centesimi per ogni barile e tra le novità rilevanti c’è quella inerente il gas naturale estratto “che sarà interamente assegnato alla Basilicata con beneficio sulla bolletta energetica delle famiglie per i prossimi 30 anni”.