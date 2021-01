Colonscopia con videocapsula: risultati incoraggianti

Colonscopia con videocapsula: prospettive incoraggianti per questa nuova tecnica non-invasiva secondo gli ultimi studi

La colonscopia con videocapsula è una nuova tecnica endoscopica, sviluppata per una diagnostica non-invasiva del colon, per migliorare l’accettabilità e la sicurezza dello studio del colon da parte dei pazienti. Questo studio ha valutato l’accuratezza in termini di sensibilità, specificità, valore predittivo negativo e valore predittivo positivo, della videocapsula del colon di seconda generazione (PillCam Colon2), confrontata con la colonscopia tradizionale (gold standard), per la diagnosi di adenoma avanzato (AN) e cancro del colon retto (CRC), in un gruppo di pazienti con test del sangue occulto fecale (FIT) positivo, nell’ambito di un programma di screening organizzato.

I risultati raggiunti sono stati molto interessanti, con una sensibilità del 90,0% che è equivalente o superiore ai valori corrispondenti mostrati per altre modalità di imaging dello screening CRC, come la colonscopia tradizionale e la colon-TC. Questo potrebbe supportare ulteriormente il suo utilizzo in ambito di screening del cancro del colon primario o secondario.

Titolo originale

Accuracy of colon capsule endoscopy for advanced neoplasia

Pecere, Silvia; Senore, Carlo; Hassan, Cesare; Riggi, Emilia; Segnan, Nereo; Pennazio, Marco; Sprujievnik, Tatiana; Rondonotti, Emanuele; Baccarin, Alessandra; Quintero, Enrique; de Ganzo, Zaida Adrian; Costamagna, Guido; Spada, Cristiano

Gastrointestinal endoscopy, 91 (2), pp. 406—414.e1, 2020, ISSN: 0016-5107.

doi:10.1016/j.gie.2019.09.041