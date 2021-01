Tiny Pretty Things: cosa aspettarsi dalla serie

LA STORIA

La serie come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) racconta il mondo della danza classica attraverso la prestigiosa Archer School of Ballet di Chicago. Ad animare l’accademia un gruppo di giovani ballerini di ogni provenienza ed estrazione sociale: ricchi e poveri, dal nord e dal sud, contraddistinti da vari background culturali. Per inseguire il loro sogno hanno lasciato la propria casa, la propria famiglia e per questa piccola comunità di aspiranti professionisti non esiste un piano B. Il loro scopo è, una volta terminata l’accademia, entrare a far parte del City Works Ballet.

Gigi, Bette e June sono le tre migliori studentesse di una accademia d’élite di danza classica di Manhattan, e ciascuna di loro ha vissuto i propri drammi.

La nuova arrivata Gigi è uno spirito libero e vuole solo ballare, ma questa attività potrebbe ucciderla. Bette è una privilegiata di New York che sogna di uscire dall’ombra della sorella, un’étoile della danza, e nel realizzare questa sua ambizione sfodera un lato pericoloso di sé. June è una perfezionista che ha bisogno di ottenere una parte da protagonista quest’anno, altrimenti sua dispotica madre porrà fine ai suoi sogni di balletto per sempre.

Ogni ballerino è sia un amico che un nemico e le ragazze sono pronte a sacrificare, manipolare e pugnalare alle spalle pur di essere le migliori delle migliori.