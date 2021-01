Con Treedom e University Network nascono foreste

Treedom e University Network fanno nascere la “Foresta Universitaria”: per tutto il 2021 si potrà piantare un albero virtualmente e realmente

University Network, la più grande organizzazione universitaria in Italia fondata dal gruppo eHappen con oltre 1 milione di studenti, insieme a Treedom, il primo sito al mondo che permette a persone e aziende di piantare alberi con un semplice click, finanziando direttamente contadini locali in giro per il mondo, uniscono le forze per lanciare l’ambizioso progetto ‘La foresta universitaria’ che per tutto il 2021 consentirà a chi lo desidera di piantare un albero virtualmente e realmente contribuendo attivamente alla salvaguardia del pianeta e alla promozione della biodiversità.

‘La foresta universitaria’, gli obiettivi

In un contesto globalizzato in cui l’attenzione alle tematiche ambientali e alla sensibilizzazione dei giovani nel rispetto dell’ambiente non è mai sufficiente il progetto ‘La foresta universitaria’ si pone l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, lottando in prima linea per sensibilizzare i giovani alla tutela dell’ambiente. “Vogliamo fare la differenza per un domani sempre più rigoglioso- dichiara Karoline Gapit di University Network- non solo grazie alla creazione della ‘foresta universitaria’ si potranno piantare alberi, ma si darà anche attività a tanti lavoratori del settore agricolo, oltre a fornire materie prime per il proprio sostentamento e quello della propria comunità. L’idea di poter contribuire, anche in minima parte, a sensibilizzare i giovani all’importanza dell’ambiente e alla sua salvaguardia spingendoli a cambiare le proprie abitudini e a rispettare il nostro pianeta è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo convinti che, oltre a coltivare le menti, per avere un futuro migliore è necessario rispettare e proteggere la natura”.

Sul sito web di Treedom, attraverso un semplice click virtuale, si potrà piantare un albero nella ‘Foresta Universitaria’: ogni albero avrà poi la sua pagina online, verrà geolocalizzato e fotografato e potrà essere custodito o regalato virtualmente a terzi con un messaggio. Sarà inoltre possibile seguire i progressi e i vantaggi che ogni piantagione ha portato.

Piantando un albero a distanza si combatte l’erosione del suolo e la desertificazione, promuovendo il mantenimento della biodiversità e di habitat unici al mondo. Gli alberi verranno piantati nelle loro aree native, o in zone ove la loro presenza non è un ostacolo per altre specie autoctone. Attraverso l’assorbimento di CO2, inoltre, si creerà un ulteriore beneficio anche a livello atmosferico, migliorando la qualità dell’aria.

Il progetto della creazione della ‘foresta universitaria’ come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) vuole essere un grido di speranza nei confronti del pianeta Terra, un invito e al tempo stesso un appello a essere più responsabili e rispettosi nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. Tramite Treedom gli utenti hanno già piantato più di un 1,5 milioni di alberi, che hanno dato lavoro a oltre 90000 persone in 17 paesi del mondo.