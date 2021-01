Calcoli renali: quale acqua bere e quando

Calcoli renali: un nuovo studio indaga l’effetto della composizione dell’acqua e della sua tempistica di assunzione giornaliera

I calcoli renali sono una condizione comune con un alto tasso di recidiva e costi elevati. Nonostante i ben noti effetti positivi di un’elevata assunzione di liquidi, vi sono pochi dati circa il ruolo della composizione dell’acqua e della sua tempistica di assunzione durante il giorno.

Questo studio esamina l’effetto di due differenti acque (una ad elevato contenuto di calcio e bicarbonato e una oligominerale), consumate in differenti momenti durante il giorno, sulla composizione urinaria in un gruppo di volontari sani. In un trial randomizzato cross-over, 12 volontari sani sono stati assegnati a differenti sequenze di 4 interventi combinati (1 litro di acqua consumata durante il digiuno e 1 litro di acqua consumata con i pasti: acqua con calcio e bicarbonato/acqua oligominerale; acqua oligominerale/ acqua con calcio e bicarbonato; acqua con calcio e bicarbonato/acqua con calcio e bicarbonato; acqua oligominerale/acqua oligominerale). I partecipanti sono stati istruiti a seguire la stessa dieta e a evitare il fumo, la caffeina e altre bevande durante il giorno dedicato allo studio e di raccogliere le urine ogni due ore e a seguire di eseguire un’unica raccolta notturna. La sovrasaturazione relativa dell’ossalato di calcio era maggiore per la combinazione acqua con calcio e bicarbonato/acqua con calcio e bicarbonato rispetto a tutte le altre combinazioni, mentre la sovrasaturazione relativa di fosfato di calcio era più bassa per la combinazione acqua oligominerale/ acqua con calcio e bicarbonato ai pasti. L’escrezione urinaria di ossalato era inferiore in tutte le combinazioni che includevano acqua con calcio e bicarbonato, mentre non vi erano differenze significative per quanto riguardava il calcio urinario. La composizione dell’acqua e la tempistica di assunzione hanno un effetto complesso e combinato sul rischio litogenico.

In base alle caratteristiche individuali, una strategia che includa l’uso di acque oligominerali o una combinazione di acqua con calcio e bicarbonato ai pasti e acque oligominerali al di fuori dei pasti potrebbe essere efficace nel modulare il profilo litogenico.

Trial registrato su clinicaltrial.gov: Protocol ID NCT03447847.

