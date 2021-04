Bertram, il volpino che sembra un peluche

Ha 7 anni, oltre 400mila follower su Instagram e un pelo color cioccolato. Lui è Bertram The Pomeranian, un morbidissimo volpino di Pomerania dalle fattezze di un orso di peluche.

Questo dolcissimo cagnolino, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato abbandonato quando aveva solo 5 mesi: i suoi allevatori lo ritenevano troppo grande per essere venduto. “Bertie” è stato quindi portato in un canile in Oklahoma e le sue foto sono state pubblicate sul portale per adozioni PetFinder.

Quando l’artista Kathy Grayson lo ha visto è stato subito un colpo di fulmine. Oggi i due vivono felici a New York e sono così inseparabili che il cane segue la sua mamma umana anche nella galleria d’arte dove lavora.

Non è adorabile?